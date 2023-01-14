Премьер Молдавии назвала неуважением к суверенитету республики падение обломков ракеты на ее территории

Премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица прокомментировала падение обломков ракет на севере республики. Она выразила возмущение и назвала случившееся неуважением к суверенитету страны.

«Выражаю свое возмущение неуважением к суверенитету Республики Молдова в связи с повторным нарушением воздушного пространства страны и падением обломков ракеты в окрестностях села Ларга»,— написала госпожа Гаврилица в своем Facebook (соцсеть признана экстремистской и запрещена в РФ).

Она также осудила удары России по инфраструктуре Украины и заявила, что им нет «никакого политического, исторического и уж тем более морального оправдания».

В Минобороны Молдавии заявили, что не зафиксировали никаких нарушений воздушного пространства страны.

14 января обломки ракеты упали в Бричанском районе Молдавии. Это уже третий подобный случай с начала военной операции на Украине. 5 декабря неразорвавшуюся ракету обнаружили около города Бричаны на севере Молдавии. 31 октября обломки сбитой украинскими военными ракеты упали в молдавском селе Наславча.

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Дарья Эрозбек