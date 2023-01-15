Байден одобрил декларацию о помощи Калифорнии на фоне стихийных бедствий

Декларация о федеральной помощи пострадавшим из-за наводнения в нескольких округах Калифорнии одобрена президентом США Джо Байденом. Программа поддержки предусматривает выделение грантов на аренду временного жилья и ремонт, а также льготные кредиты для покрытия незастрахованного имущества.

«Одобрение президента предоставляет федеральное финансирование пострадавшим в округах Мерсед, Сакраменто и Санта-Круз»,— говорится в пресс-релизе на сайте Белого дома. В нем не уточняется сумма выделенных средств, правительство продолжает оценку ущерба.

Финансирование также получат местные органы власти и некоторые некоммерческие организации, занимающиеся проведением аварийно-спасательных работ. До этого помощь пострадавшим также оказывалась за счет бюджета штата.

10 января из-за наводнения был эвакуирован город Монтесито в Южной Калифорнии. По информации CNN, стихийные бедствия затронули 90% жителей крупнейшего тихоокеанского штата. 9 января предупреждения о сильном ветре получили 37 млн американцев.

Андрей Сапожников