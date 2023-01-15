Корабль Франции наблюдал за проходом фрегата «Адмирал Горшков»

Французский военный корабль Bretagne и патрульный самолет Atlantique 2 следили за проходом фрегата «Адмирал Горшков» через Бискайский залив, передает «Интерфакс» сообщение военно-морских сил Франции. Британский королевский военно-морской флот ранее также сообщал, что его фрегат Portland наблюдал за проходом российского корабля вблизи страны.

Северный флот ВМФ РФ в пятницу, 13 января, сообщал, что «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с гиперзвуковыми ракетами «Циркон» завершил проход пролива Ла-Манш в южном направлении.

«Адмирал Горшков» отправился в дальний морской поход по Атлантическому и Индийскому океанам и Средиземному морю 4 января. Церемония выхода корабля на боевую службу проходила под руководством президента Владимира Путина в режиме видеосвязи.

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 5 января назвал отправку фрегата «главным подарком» для НАТО. По его словам, это «приведет в чувство любого», кто угрожает России и ее союзникам.

Леонид Уварчев