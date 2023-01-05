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Коммерсантъ FM
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Медведев назвал главным новогодним подарком для НАТО отправку «Адмирала Горшкова» с ракетами «Циркон»

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал главным подарком на Новый год отправленный к берегам НАТО накануне, 4 января, фрегат «Адмирал Горшков», оснащенный гиперзвуковыми ракетами «Циркон». По словам Дмитрия Медведева, это «приведет в чувство любого», кто угрожает России и ее союзникам.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Военно-морского флота России, головной фрегат проекта 22350, во время прохождения государственных испытаний.

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Военно-морского флота России, головной фрегат проекта 22350, во время прохождения государственных испытаний.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" Военно-морского флота России, головной фрегат проекта 22350, во время прохождения государственных испытаний.

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

«1 тыс. км дальности их применения с гиперзвуком в 9 Махов и возможностью использовать любой заряд с гарантией преодолевают любую ПРО. Пусть постоит где-то в 100 милях от берега, поближе к реке Потомак. Так что радуйтесь!» — написал господин Медведев в своем Telegram-канале.

«Циркон» — гиперзвуковая противокорабельная крылатая ракета, ее разработало НПО машиностроения.

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» — фрегат проекта 22350. Вошел в состав Военно-морского флота РФ в середине 2018 года. Основным оружием является «Калибр-НК».

В церемонии отправки фрегата «Адмирал Горшков» принимал участие президент России Владимир Путин. Министр обороны Сергей Шойгу сообщал, что фрегат отправится в плавание по Атлантическому и Индийскому океанам, а также по Средиземному морю.

Лусине Баласян

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