В Италии болельщикам «Ромы» и «Наполи» временно запретят посещать выездные матчи после потасовок

Министр внутренних дел Италии Маттео Пьянтедози объявил, что введет запрет для болельщиков футбольных клубов «Наполи» и «Рома» на посещение выездных матчей итальянского чемпионата. Запрет будет действовать два месяца. Он вводится из-за столкновений, которые произошли между фанатами двух команд на станции технического обслуживания на одной из автомагистралей, сообщает Rai News.

Указ будет подписан сегодня, 14 января. В отношении двух групп сторонников также рассматриваются общие меры общественного порядка. «Сегодня днем я, вероятно, подпишу превентивное положение о выездных поездках болельщиков на следующие два месяца»,— заявил господин Пьянтедози на пресс-конференции (цитата по AGI). «Но я не могу не учитывать общее положение об общественном порядке в отношении двух групп болельщиков»,— отметил министр.

«Рома» — профессиональный футбольный клуб из Рима, является членом Ассоциации Европейских клубов, также первый чемпион Лиги Конференций. «Наполи» — профессиональный футбольный клуб из Неаполя. Двукратный победитель чемпионата Италии (1986/87, 1989/90), шестикратный обладатель Кубка Италии.

Столкновение произошло 8 января, из-за него перекрывали трассу А1 в Ареццо, сообщает Corriere Fiorentino.

Мария Федотова