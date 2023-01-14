Умер первый олимпийский чемпион по биатлону швед Клас Лестандер

Первый олимпийский чемпион по биатлону швед Клас Лестандер умер в возрасте 91 года 13 января. Он скончался ночью дома в Арьеплуге, на севере Швеции, сообщали 13 января шведские СМИ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Клас Лестандер

Фото: Sveriges Olympiska Kommitte Клас Лестандер

Фото: Sveriges Olympiska Kommitte

Лестандер вошел в историю во время Олимпийских игр 1960 года в Скво-Вэлли в США, когда биатлон впервые появился в программе Игр. Он выиграл соревнования и стал первым олимпийским чемпионом по биатлону.

В неофициальной эстафетной гонке 37,5 км на чемпионате мира 1961 года Клас Лестандер занял третье место в составе сборной Швеции. До 2010 года оставался единственным шведом, завоевавшим золотую медаль в биатлоне на Олимпийских играх среди мужчин.

Мария Федотова