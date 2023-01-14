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Коммерсантъ FM
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Вучич: премьер-министр Косово пытается представить себя «новым Зеленским»

Президент Сербии Александр Вучич считает, что премьер-министр частично признанной республики Косово Альбин Курти пытается представить себя в роли жертвы. По мнению господина Вучича, в риторике официальных лиц Косово ему отведена роль «маленького Путина», а косовскому премьеру — «нового Зеленского».

Александр Вучич

Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Александр Вучич

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Я могу сказать ему, что у Сербии есть свои границы. Это не границы России и не НАТО. Они установлены Уставом ООН и резолюцией 1244, а он либо говорит, что хочет, либо пытается поставить Сербию туда, где ей не место, и себя, где ей не место. Границы определяются не Курти, а международным публичным правом»,— рассказал Александр Вучич в ходе пресс-конференции (цитата по Informer).

Ранее господин Курти сравнил границу Сербии и Косово с границей НАТО и России. Вчера, 13 января, в МИД Сербии выступили против членства республики в ООН и сравнили Брюссельские соглашения (о нормализации отношений между Приштиной и Белградом) с Минскими.

12 января в Белград прибыл специальный советник американского Госдепартамента Дерек Шолле, чтобы склонить сербские власти к признанию частичного суверенитета Косово и санкционированию его членства в ООН. По данным дипломатических источников «Ъ», Запад в ближайшие месяцы рассчитывает добиться принятия правительством Сербии франко-германского сценария разрешения кризиса.

Подробнее о ситуации в Косово — в материале «Ъ» «США c Европой наступают на Белград».

Андрей Сапожников

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