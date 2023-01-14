Сенатор Полетаев считает преждевременным изменение законов для выдвижения бойцов ЧВК в Госдуму

Первый замглавы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Владимир Полетаев прокомментировал слова члена комитета по обороне нижней палаты парламента генерала Андрея Гурулева, который предложил выдвигать участников военной операции, в том числе заключенных, в Госдуму. Господин Полетаев уточнил, что для этого нужно вносить изменения в Уголовный кодекс (УК), но он считает это преждевременным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Полетаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Полетаев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Гурулев убежден, что бывшие военные — «люди с широким кругозором, с хорошим образованием». «Да, они были заключенными по различным статьям, но они вызвались добровольцами защищать свою Родину. Причем даже в ЧВК "Вагнер", где довольно жесткий подход к выполнению боевых задач»,— сказал он Ura.ru.

Владимир Полетаев заявил, что законодательство содержит ограничения по ряду составов УК, «которые препятствуют реализации пассивного избирательного права таких граждан, то есть права избираться». Чтобы «обойти этот вопрос», нужна корректировка закона. «Но на сегодняшний день я не вижу в этом необходимости»,— сказал РБК сенатор. Он также задался вопросом, есть ли в этих изменениях законодательства потребность.

По данным RT, из зоны военной операции вернулись уже более сотни помилованных заключенных из ЧВК «Вагнер». В Кремле их помилование не подтвердили, но и не опровергли.