На матче NBA поставлен рекорд посещаемости

Вчерашний матч между командами San Antonio Spurs и Golden State Warriors Национальной баскетбольной ассоциации (NBA) посетили 68 323 зрителей — это абсолютный рекорд посещаемости за всю историю NBA. Встреча завершилась со счетом 144:113 в пользу Warriors.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Матч между командами San Antonio Spurs и Golden State Warriors Национальной баскетбольной ассоциации

Фото: Reuters Матч между командами San Antonio Spurs и Golden State Warriors Национальной баскетбольной ассоциации

Фото: Reuters

Рекордное количество болельщиков приняла домашняя арена команды из Сан-Антонио AT&T Center. Об «историческом» показателе сообщается в Twitter Spurs.

Предшествующий рекорд посещаемости был установлен в NBA 27 марта 1998 года: тогда матч между Chicago Bulls и Atlanta Hawks посетили 62 046 человек. Наиболее посещаемым мероприятием Национальной хоккейной лиги (NHL) стала встреча Detroit Red Wings и Toronto Maple Leafs в рамках серии Winter Classic в 2014 году — на ней присутствовали 104 173 болельщика. Рекорд в американском бейсболе зафиксирован на матче между Los Angeles Dodgers и Boston Red Sox — 115 300 зрителей. В матчах лиги американского футбола NFL рекорд был поставлен в 2009 году, когда игру New York Giants и Dallas Cowboys посетил 105 121 болельщик.

Андрей Сапожников