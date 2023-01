Панк, рок-н-ролл и «Страсти по Испании»

Новогодние праздники закончились, но в культурной жизни Екатеринбурга тема Нового года и Рождества еще присутствует. Подробности о концертах, фильмах и выставках — в обзоре «Ъ-Урал».

В субботу, 14 января, Музей андеграунда начнет цикл лекций-концертов «Первая волна панк-рока». Первая лекция будет посвящена первой волне панк-рока в США, когда появились такие группы, как The Stooges, The Velvet Underground, Ramones. Их хиты во время лекции исполнят вживую Михаил Головизнин, Артем Захаров, Никита Жуков (Donbaton), Настя Михайлова (Flowerchild), Семен Ефимов (Glad to be Vlad). Стоимость билета — 300 руб.

В «Синара Центре» 14 января пройдет концерт «Хор! Джаз! Рок-н-ролл!». За фортепиано — Денис Мажуков, российский пианист и певец, композитор, радиоведущий, ученик народного артиста России Даниила Крамера. Концерт состоится при участии хорового ансамбля Sinara Singers. В исполнении артистов прозвучат рождественские песни, традиционные спиричуэлсы и госпелы, кантри, лирические баллады, рок-н-роллы и ритм-энд-блюзы — будет представлено творчество Элвиса Пресли, Рэя Чарлза, Джерри Ли Льюиса, Чака Берри и других музыкантов. Стоимость билета от 1 тыс. руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 18 января выступит оркестр Cagmo с симфонией «Король и шут», посвященной памяти лидера одноименного коллектива Михаилу Горшневу. На концерте прозвучат аранжировки песен «Два вора и монета», «Дурак и молния», «Охотник», «Марионетки», «Любовь и пропеллер», «Валет и Дама», «Ели мясо мужики» и другие. Стоимость билета от 1,3 тыс. руб.

В Театре эстрады 20 января состоится концерт «Скрипкамания» Александра Рассказова и группы «Красная скрипка». В их исполнении прозвучат рок-обработки произведений Чайковского, Сен-Санса и других композиторов, а также хиты Scorpions, Queen, Deep Purple, Apocalyptica, Rammstein. Стоимость билетов от 600 руб.

В центре «Эрмитаж-Урал» проходит выставка «Искусство Испании в собрании Государственного Эрмитажа», а рамках которой 14 января будет организован музейный квиз «Страсти по Испании». В программе — знакомство с испанскими художниками «Золотого века», испанской кухней и рождественскими традициями. В финале игры каждого посетителя ждет подарок от музея. Напомним, на выставке представлены графические работы Франсиско Гойи, произведения испанской живописи Диего Веласкеса, Франсиско де Сурбарана, Бартоломе Эстебана Мурильо, Мариано Фортуни, Игнасио Сулоаги. Эрмитажная коллекция испанской живописи - самая многочисленная за пределами Испании. В ней насчитывается около 200 произведений, 34 из них представлены на выставке в Екатеринбурге. Выставка проходит до 26 марта. Стоимость полного билета на выставку — 300 руб., стоимость билета на квиз --- 550 руб.

В Центре истории камнерезного дела имени Денисова-Уральского 15 января пройдет открытая экскурсия. Участники узнают историю камнерезного дела на Урале с 18 века и до наших дней, а также познакомятся с проектами и творчеством художника Денисова-Уральского. Полная стоимость билета — 150 руб.

В Ельцин Центре 17 января состоится показ документального фильма «Сальвадор Дали: В поисках бессмертия» на английском языке с русскими субтитрами. В фильме представлено интервью художника и эксклюзивные кадры из его мастерской. Режиссер фильма — Давид Пужоль. Стоимость билета — 300 руб.

В Ельцин Центре с 19 января начинается ретроспектива фильмов культового режиссера Джима Джармуша, которому исполняется 70 лет. Первым покажут сборник «Кофе и сигареты», состоящий из 11 черно-белых новелл, объединенных общим мотивом. Позже будут показаны фильмы «Мертвец», «Таинственный поезд», «Ночь на Земле». Стоимость билета — 350 руб.

Кроме того, в уральских кинотеатрах продолжается показ семейной комедии «Чебурашка», собравшей больше всего средств в российской кинопрокате, а также фильма «Аватар-2: Путь воды» — продолжение саги о протиборстве людей и жителей планеты Пандора.

Подготовила Анастасия Таначева