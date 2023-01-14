Медведев назвал премьера Кисиду «обслуживающим персоналом» для США

В совместном заявлении премьер-министра Японии Фумио Кисиды и президента США Джо Байдена говорится, что стороны воспримут потенциальное применение Россией ядерного оружия как «враждебный акт против человечества». Как считает зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, это свидетельствует о том, что господин Кисида — «обслуживающий персонал для американцев».

«Кисиде абсолютно наплевать на то, что единственной страной, полноценно применившей ядерное оружие, были США. А ее единственной жертвой — его собственная родина. Ему бы напомнить об этом президенту США и потребовать покаяния, так и не принесенного за этот акт войны американским руководством»,— написал Дмитрий Медведев в своем Telegram.

По его мнению, вчерашнее совместное заявление — это позор для японцев, который можно смыть с помощью ритуального самоубийства (сэппуку) премьер-министра в ходе заседания правительства. Свою публикацию экс-президент России завершил предположением, что «этой генерации японских вассалов» не свойственно понятие о чести.

В 2023 году Япония стала председателем G7. Фумио Кисида находится в турне по странам международного клуба: вчера, 13 января, он посетил США. Ранее состоялись визиты политика во Францию, Италию, Великобританию и Канаду.

Об итогах визита Фумио Кисиды в Вашингтон — в материале «Ъ» «Япония прощается с пацифизмом».