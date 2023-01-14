WSJ: Johnson & Johnson снижает производство вакцины от коронавируса

Американская компания Johnson & Johnson решила сократить объемы производства вакцины от коронавируса, сообщила The Wall Street Journal (WSJ). Это решение приняли на фоне снижения спроса. Johnson & Johnson уже расторгла соглашения о выпуске этих вакцин с компаниями Catalent и Sanofi. Производитель также судится с компанией Merck, которая помогала Johnson & Johnson в производстве вакцин.

Вакцина Johnson & Johnson была одобрена для применения в США в феврале 2021 года. WSJ пишет, что тогда власти США возлагали большие надежды на этот препарат, так как он однокомпонентный и не имеет особых условий хранения. Однако вакцина не пользовалась популярностью в том числе из-за выявленного риска образования тромбов. По данным федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, в стране было сделано около 400 млн доз вакцины Pfizer, 290 млн доз Moderna и всего 19 млн доз препарата Johnson & Johnson.

О случаях тромбоза после препарата стало известно еще в апреле 2021 года. Европейский регулятор тогда подтвердил связь между вакциной и образованием тромбов. Из-за этого ее применение приостанавливали в США. Компания рассматривала возможность модификации вакцины. Европейский регулятор также называл в числе побочных эффектов препаратов J&J синдром капиллярной утечки (повышенная проницаемость капилляров, при которой плазма из сосудов может протечь в окружающие ткани). В мае 2022-го регулятор США рекомендовал ограничить применение вакцины Johnson & Johnson от COVID-19.

Лаура Кеффер