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Коммерсантъ FM
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Гинцбург ожидает более быстрой эволюции коронавируса

Появление варианта омикрон-штамма XBB.1.5 («кракен») говорит об ускорении эволюции коронавируса, считает директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он отметил, что новый штамм появился при рекомбинации — «два различных штамма коронавируса встретились в клетке, между собой обменялись генетическим материалом, то есть РНК».

«То же самое, что происходит при встрече мужчины и женщины, и рождаются дети, которые, соответственно, дают новую комбинацию: с одной стороны, дети на родителей похожи, а в то же самое время и не очень, с новыми свойствами. <...> Это говорит о том, что эволюция вируса сейчас пойдет гораздо быстрее, и разнообразие, с которым мы столкнемся, еще будет больше»,— сказал господин Гинцбург ТАСС. По его мнению, быстро будут меняться и свойства новых вирусов, поэтому заболеваемость может возрасти.

Роспотребнадзор зафиксировал первый в России случай заражения «кракеном» 12 января. По словам главы ведомства Анны Поповой, иммунной защиты после перенесенного коронавируса может не хватить при новом субварианте омикрон-штамма. Специалисты Центра имени Гамалеи начали разработку новой вакцины против COVID-19, которая обеспечит защиту от новых штаммов коронавируса, в том числе XBB.1.5.

Подробнее о новом омикрон-штамме — в материале «Ъ» «Не впускайте "кракена"».

Леонид Уварчев

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