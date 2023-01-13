Прокурор запросил третий пожизненный срок террористу Али Тазиеву

В Южном окружном военном суде состоялись прения сторон по третьему уголовному делу Али Тазиева (позывной Магас), который ранее получил два пожизненных срока за серию терактов и покушение на бывшего главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Гособвинитель попросил суд назначить Тазиеву третий пожизненный срок. Об этом сообщили «Ъ» в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Али Тазиев

Фото: Сергей Венявский, Коммерсантъ Али Тазиев

Фото: Сергей Венявский, Коммерсантъ

Али Тазиев обвиняется в создании преступного сообщества, бандитизме, убийстве, посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и других преступлениях (ч. 1 ст. 210, ч. 1 ст. 209, п. «а», «е», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, ст. 317 (четыре эпизода), ч. 2 ст. 167 (четыре эпизода), ч. 3 ст. 222 и ч. 3 ст. 223 УК РФ).

По версии следствия, подсудимый в апреле-мае 2008 года присоединился к запрещенной террористической организации «Имарат Кавказ». Как считают следователи, в обязанности Тазиева входили планирование терактов, подбор их исполнителей, а также обеспечение финансирования для подготовки к преступлениям.

С сентября 2009 года по 9 июня 2010 года члены организации «Имарат Кавказ» вместе с бандой «Магас» под общим руководством Тазиева и иных лиц взорвали в Ингушетии пост ДПС и автомобиль возле поста ДПС, а также обстреляли кафе и совершили посягательство на жизнь военнослужащих воинской части. В результате сотрудники правоохранительных органов и военные получили травмы, были повреждены здания кафе и воинской части.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Магас зашел на третье пожизненное».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону