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Коммерсантъ FM
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Бойцом года по версии The Ring стал россиянин Бивол

Издание The Ring объявило, кому досталась награда «Боец года-2022». Ее получил россиянин Дмитрий Бивол. Награда вручается раз в год.

Дмитрий Бивол

Дмитрий Бивол

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Дмитрий Бивол

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

The Ring — американский журнал о боксе, который впервые вышел в 1922 году.

Бивол — непобежденный российский боксер-профессионал, выступающий в полутяжелой весовой категории. Среди профессионалов — действующий супер-чемпион мира по версии WBA и бывший регулярный чемпион мира по версии WBA (2017–2019), временный чемпион мира по версии WBA (2016–2017), интерконтинентальный чемпион по версии WBA (2015–2016), а также чемпион США по версии WBC-USNBC (2015–2017) в полутяжелом весе.

Помимо Дмитрия Бивола номинантами были:

Кенширо Теражи — японский профессиональный боксер. Является двукратным единым чемпионом в полутяжелом весе, обладателем титула WBC в полутяжелом весе с 2017 по 2021 год и объединенных титулов WBA (Super) , WBC и The Ring в полутяжелом весе с 2022 года.

Джесси «Бэм» Родригес — американский боксер-профессионал, обладатель титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе в 2022 году. Как любитель он выиграл серебряную медаль на чемпионате мира среди юниоров 2015 года.

Наоя Иноуэ — японский боксер-профессионал, выступающий в первой наилегчайшей, второй наилегчайшей и легчайшей весовых категориях. Действующий абсолютный чемпион мира в легчайшей весовой категории.

Об одной из побед боксера читайте в публикации «Ъ» «Год Бивола».

Мария Федотова

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