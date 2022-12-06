Конкурс по поиску подрядчика на капремонт «Ладожской» провалился

Правительство Санкт-Петербурга не сумело найти подрядчика на капитальный ремонт станции метро «Ладожская» по результатам проведения открытого конкурса. На тендер подалась всего одна компания, заявку которой комиссия принять не смогла.

Согласно протоколу заседания комиссии, в своем предложении компания-претендент просто повторила характеристики оборудования, указанные в техническом задании, что было признано не соответствующим требованиям.

О необходимости капитального ремонта «Ладожской» в Смольном заявили в прошлом году. Как заявлял бывший тогда главой комитета по транспорту Кирилл Поляков, на стации есть протечки и нарушения требований безопасной эксплуатации. Конкурс с начальной ценой 2,35 млрд рублей был объявлен в ноябре 2022 года. По первоначальным планам, работы должны были длиться 11 месяцев и с окончанием 16 января 2024 года.

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