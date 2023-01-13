Российские школьники поиграют в лапту — Минпросвещения разработало соответствующий образовательный курс как для уроков физкультуры, так и внешкольных занятий. Среди основных целей нововведения — воспитание у подрастающего поколения инициативы, командных качеств и нравственности. Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет возвращения и других исконно русских состязаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минпросвещения разработало модуль по лапте для российских школ. Что означает термин «модуль», до конца не совсем ясно. Однако ведомство специально поясняет для тех, кто не понял, — речь идет об образовательном курсе для учащихся с 1-го по 11-й классы. В рамках уроков физкультуры и вне стен образовательных учреждений в свободное время, в школьных спортивных клубах учащиеся смогут освоить некогда популярное, но ныне несколько подзабытое народное русское состязание.

Лапта или по-старому «хлопта» — это родственник или аналог классово чуждых бейсбола и крикета, в которых используется мяч и бита. Правила не будем пересказывать, каждый при желании может ознакомиться с ними самостоятельно. Если кратко, бьешь битой по мячу — и побежал. Как отмечает Министерство просвещения, указанный модуль не только развивает физические навыки, но и способствует нравственному воспитанию школьников и студентов. Лапта — это повод проявить инициативу, отточить решительность и навыки работы в команде. Видимо, при игре в футбол и хоккей, тем более в бейсбол, оптимальный уровень нравственности не достигается. Ну или достигается, но не в полной мере, не говоря уже об инициативности и решительности.

Впрочем, не будем иронизировать. Возврат к истокам это в целом хорошо. Хотя так всегда казалось, что спорт вне политики, а здесь она неявно, но проглядывает. Пусть лапта будет, но и другие игры остаются, так сказать, наряду с ней. А то так можно спрогнозировать появление очередного модуля, который, скажем, запрещает игры родом из недружественных стран, что, как нетрудно предположить, немедленно приведет к их дальнейшей популяризации.

Но как бы то ни было, самых известных русских игр насчитывается порядка 40 наименований. Среди таковых — жмурки (не путать с одноименным популярным фильмом), ладушки, бубенцы, горелки, бой мешками, репка. Самые известные — это указанная лапта, городки, салки и прятки. Так что, как мы видим, есть богатое поле для деятельности по созданию новых образовательных модулей. А там, глядишь, выстроим свой собственный внутренний чемпионат по лапте или боям мешками, тем более параллельно идет борьба за чистоту русского языка.

Можно еще подумать над тем, чтобы вернуть дореволюционный шрифт, например, «ять». Ставили же в Ульяновске памятник букве «ё». Все это вкупе с лаптой и салками поспособствует воссозданию национального колорита и традиций. Вот так постепенно и развернемся в нужную сторону. Единственное, хотелось бы все-таки обойтись без опричников и иных схожих примеров из старины глубокой.

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