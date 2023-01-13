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Коммерсантъ FM
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«Возврат к истокам это в целом хорошо»

Дмитрий Дризе — о появлении в школах уроков лапты

Российские школьники поиграют в лапту — Минпросвещения разработало соответствующий образовательный курс как для уроков физкультуры, так и внешкольных занятий. Среди основных целей нововведения — воспитание у подрастающего поколения инициативы, командных качеств и нравственности. Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе ждет возвращения и других исконно русских состязаний.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Минпросвещения разработало модуль по лапте для российских школ. Что означает термин «модуль», до конца не совсем ясно. Однако ведомство специально поясняет для тех, кто не понял, — речь идет об образовательном курсе для учащихся с 1-го по 11-й классы. В рамках уроков физкультуры и вне стен образовательных учреждений в свободное время, в школьных спортивных клубах учащиеся смогут освоить некогда популярное, но ныне несколько подзабытое народное русское состязание.

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Лапта или по-старому «хлопта» — это родственник или аналог классово чуждых бейсбола и крикета, в которых используется мяч и бита. Правила не будем пересказывать, каждый при желании может ознакомиться с ними самостоятельно. Если кратко, бьешь битой по мячу — и побежал. Как отмечает Министерство просвещения, указанный модуль не только развивает физические навыки, но и способствует нравственному воспитанию школьников и студентов. Лапта — это повод проявить инициативу, отточить решительность и навыки работы в команде. Видимо, при игре в футбол и хоккей, тем более в бейсбол, оптимальный уровень нравственности не достигается. Ну или достигается, но не в полной мере, не говоря уже об инициативности и решительности.

Впрочем, не будем иронизировать. Возврат к истокам это в целом хорошо. Хотя так всегда казалось, что спорт вне политики, а здесь она неявно, но проглядывает. Пусть лапта будет, но и другие игры остаются, так сказать, наряду с ней. А то так можно спрогнозировать появление очередного модуля, который, скажем, запрещает игры родом из недружественных стран, что, как нетрудно предположить, немедленно приведет к их дальнейшей популяризации.

Но как бы то ни было, самых известных русских игр насчитывается порядка 40 наименований. Среди таковых — жмурки (не путать с одноименным популярным фильмом), ладушки, бубенцы, горелки, бой мешками, репка. Самые известные — это указанная лапта, городки, салки и прятки. Так что, как мы видим, есть богатое поле для деятельности по созданию новых образовательных модулей. А там, глядишь, выстроим свой собственный внутренний чемпионат по лапте или боям мешками, тем более параллельно идет борьба за чистоту русского языка.

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Можно еще подумать над тем, чтобы вернуть дореволюционный шрифт, например, «ять». Ставили же в Ульяновске памятник букве «ё». Все это вкупе с лаптой и салками поспособствует воссозданию национального колорита и традиций. Вот так постепенно и развернемся в нужную сторону. Единственное, хотелось бы все-таки обойтись без опричников и иных схожих примеров из старины глубокой.

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