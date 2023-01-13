Энергопотребление в Единой энергетической системе России в 2022 году выросло на 1,5%

За 2022 год объемы электроэнергии, использованной россиянами в рамках Единой энергетической системы (ЕЭС), выросло на 1,5% — до 1,106 трлн кВт.ч. Об этом говорится в отчете «Системного оператора» ЕЭС, которая состоит из 71 региональной энергосистемы (.pdf).

При этом с учетом разницы температур энергопотребление выросло на 1,8% за год. За 12 месяцев в России произвели почти 1,122 трлн кВт.ч по сравнению с 1,115 трлн кВт.ч годом ранее (+0,6%). Больше всего по сравнению с 2021 годом выросло потребление энергии восточной энергосистемой (+3,8%) и энергосистемой Сибири (+3,4%).

Стоимость электроэнергии в европейской части России и на Урале в декабре достигла исторического максимума на бирже: 1,8 тыс. руб. за 1 МВт.ч. Скачок цен произошел из-за одновременного вывода нескольких блоков АЭС в плановые и неплановые ремонты.

«Системный оператор» надеется, что спрос продолжит расти и в этом году: согласно прогнозу, показатель может увеличиться на 1,48% — до 1,08 трлн кВт.ч, а на Дальнем Востоке — на 4,6%, до 46,57 млрд кВт.ч.

Подробнее о росте цен — в материале «Скачок ценового напряжения».

Анастасия Ларина