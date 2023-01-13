СвЖД в 2022 году выплатила более 20 млрд рублей налогов

Свердловская железная дорога (СвЖД), включая структурные подразделения филиалов ОАО «РЖД» на полигоне дороги, в 2022 году перечислила 21,5 млрд руб. в бюджеты всех уровней и государственные социальные фонды, говорится в сообщении пресс-центра СвЖД.

В региональные и местные бюджеты магистраль перечислила 11,3 млрд рублей, в том числе в бюджеты субъектов:

в бюджет Свердловской области — 4,4 млрд руб.

в бюджет Пермского края — 1,8 млрд руб.

в бюджет Тюменской области — 1,9 млрд руб.

в бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры — 2,1 млрд руб.

в бюджет Ямало-Ненецкого автономного округа — 1,1 млрд руб.

Напомним, по итогам 2022 года на СвЖД было отправлено 239,1 тыс. контейнеров ДФЭ во внутреннем сообщении, что на 11% больше, чем в 2021 году. Из них отправлено 109,1 тыс. груженых контейнеров (рост на 3,7%). Общая погрузка на СвЖД в 2022 году составила 141,2 млн тонн.

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Диана Сунагатуллина