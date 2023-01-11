В 2022 году по СвЖД перевезли более 141 млн тонн грузов

Погрузка на Свердловской железной дороге (СвЖД) в 2022 году составила 141,2 млн тонн, сообщила пресс-служба СвЖД. По ее данным, это на 5,4% меньше, чем в 2021 году, но на 0,3% выше показателя 2019 года.

Рост погрузки показали строительные грузы — 32,1 млн тонн (+26,2%). На уровне 2021 года сохранились перевозки нефти и нефтепродуктов (40,3 млн тонн). Ранее сообщалось, что СвЖД значительно нарастила перевозки щебня в Нижнетагильском регионе. По данным СвЖД, в январе-ноябре погружено 7,9 млн тонн щебня — на 36,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Снижение погрузки в 2022 году показали:

химические и минеральные удобрения — 12,2 млн тонн (-30,6%);

промышленное сырье и формовочные материалы — 5,9 млн тонн (-49,2%);

лесные грузы — 2 млн тонн (-18,8%);

кокс — 2,3 млн тонн (-15,9%);

лом черных металлов — 2,1 млн тонн (-15,5%);

цемент — 3,3 млн тонн (-14,4%);

цветная руда и серное сырье — 5,2 млн тонн (-12,5%).

На сети ОАО «РЖД» погрузка в 2022 году превысила 1,23 млрд тонн (на 3,8% меньше, чем за 2021 год).

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Алексей Буров