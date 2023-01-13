Ревность довела

Следователи СКР предъявили жителю Свердловской области Александру Белюшину обвинение в убийстве его бывшей супруги Любови Белюшиной. Женщина числилась пропавшей с 22 декабря. 11 января стало известно, что ее тело было обнаружено в ельнике. По предварительным данным, экс-супруги поссорились во время совместной поездки. На допросе мужчина признался, что задушил жену из ревности. Его заключили под стражу до 11 марта.

Следственный отдел по Алапаевску СУ СКР по Свердловской области предъявил 37-летнему Александру Белюшину обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Как сообщил старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга, мужчину обвиняют в убийстве бывшей супруги, матери пятерых детей Любови Белюшиной. Женщина безвестно пропала 22 декабря 2022 года в Алапаевском районе Свердловской области. 11 января стало известно, что тело многодетной матери было обнаружено с признаками криминальной смерти, а в качестве подозреваемого был задержан ее экс-супруг.

По словам сестры бывшего мужа погибшей, детей забрали органы опеки.

По предварительным данным, Любовь Белюшина якобы попросила Александра Белюшина отвезти ее в Режевской район, где она собиралась найти себе новое жилье (до этого экс-супруги проживали вместе). Однако во время поездки они поссорились, вышли из машины, после чего мужчина расправился с бывшей женой. Позже Александр Белюшин отвез труп к мосту около реки Реж, где спрятал в ельнике.

Как сообщил Александр Шульга, при первоначальном допросе мужчина признал свою вину, пояснив, что задушил бывшую жену из ревности. Затем он указал место, где спрятал тело женщины.

«Что характерно, со своей бывшей супругой фигурант дела жестоко расправился в красивейшем месте, которое очень любила потерпевшая. А буквально накануне его задержания жена стала "приходить" к нему во сне, отчего он стал сильно страдать, что в дальнейшем, возможно, и подвигло его дать признательные показания, чтобы облегчить душу»,— прокомментировал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Меру пресечения Александру Белюшину избрали 12 января. Алапаевский городской суд заключил его под стражу до 11 марта. На заседании мужчина заявил, что не хотел убивать бывшую супругу. Во время проверки на полиграфе Александр Белюшин сказал, что непричастен к произошедшему ЧП. Впрочем, по словам полковника Горелых, оперуполномоченным и следователям удалось найти несколько зацепок, изобличающих мужчину в убийстве.

Во время судебного процесса, как пишет портал Е1.ru, подозреваемый жестами пытался оправдаться перед своими родственниками, которые приехали в суд.

«Он показал, что это не он. Его просто заставили сознаться!» — воскликнула сестра подозреваемого. Мать также уверена в невиновности сына. «Он держится за бока. Я уверена, его били и на него оказывалось давление, я это чувствую. Я умею читать по его губам, он показывал: "Я, мама, невиновен!"»,— сказала она. Однако 17-летний сын погибшей заявил в суде, что отчим часто бил его маму и угрожал ей. «Я против таких преступлений, тем более убийства. Я верю, что это он. Я также буду сегодня писать заявление по поводу избиения матери, как все происходило, в подробностях и сколько раз»,— поделился он.

Как пояснили в СКР, в настоящее время по уголовному делу следователем продолжается выполнение необходимых процессуальных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательственной базы.

Диана Сунагатуллина, Екатеринбург