Подозреваемого в убийстве матери пятерых детей на Урале арестовали на два месяца

Алапаевский городской суд (Свердловская область) арестовал до 11 марта 37-летнего Александра Белюшина, подозреваемого в убийстве своей бывшей супруги, матери пятерых детей Любови Белюшиной. Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда.

По данным Е1.ru, в ходе заседания по избранию меры пресечения следователь рассказал, что причастность Александра Белюшина доказывает то, что он явился в правоохранительные органы с повинной, дал показания в качестве подозреваемого, а также показал, где лежало тело погибшей. Подозреваемый же заявил, что не хотел убивать бывшую супругу.

Напомним, по версии следствия, инцидент произошел 22 декабря 2022 года. Любовь Белюшина якобы попросила бывшего мужа отвезти ее в Режевской район, где она собиралась найти себе новое жилье. Однако во время поездки они поссорились, вышли из машины, после чего, как считают следователи, произошло преступление. После убийства Александр Белюшин отвез тело до моста около реки Реж и спрятал его в ельнике.

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