Свердловские следователи возбудили дело в отношении бывшего мужа убитой матери пятерых детей

В Алапаевске (Свердловская область) возбудили уголовное дело в отношении ранее судимого 37-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве (ст. 105 УК РФ) матери пятерых детей Любови Белюшиной. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. Задержанный — бывший муж женщины.

Глава пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что жительница села Коптелово 36-летняя Любовь Белюшина пропала вечером 22 декабря. «Женщина попросила увезти ее в Режевской район, где она намеревалась найти себе новое жилье. Однако по дороге они поругались, вышли из машины, после чего и случился криминальный финал их отношений», — отметил полковник Горелых. После убийства, как считает следствие, мужчина отвез тело до моста через реку Реж и спрятал его в ельнике, засыпав снегом.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. Идут допросы подозреваемого, изучение вещественных доказательств, опрос свидетелей.

Меру пресечения ему изберет Алапаевский городской суд в четверг, 12 января.

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