«Самый веселый Старый Новый год проходит в Швейцарии»

Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о том, какие традиции связаны со Старым Новым годом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Arnd Wiegmann / Reuters Фото: Arnd Wiegmann / Reuters

В мир добрых и древних традиций отправляемся сегодня, потому что Старый Новый год отмечают не только в России. Например, в Абхазии 13 января нерабочий день официально. Абхазцы называют его «Днем сотворения мира».

Прижился праздник и в Греции, здесь это день Святого Василия. Считается, что именно он кладет подарки в детские ботинки, выставленные у печки.

В Сербии на Старый Новый год проходят народные гуляния, праздник часто называют «Малое Рождество».

В соседней Черногории празднуют похоже и к столу подают круглые кукурузные пироги со сливками.

Но самый веселый и красочный Старый Новый год проходит в Швейцарии, в кантоне Аппенцелль, где праздник именуют днем «Старого Сильвестра». В начале Средневековья жители части кантона наотрез отказались переходить на григорианский календарь, и папа Римский Григорий XIII был им не указ. Даже когда вся Швейцария окончательно перешла на новый календарь, здесь продолжали жить по старому стилю.

И сейчас официально Старый Новый год праздником не считается, однако большинство предприятий — школ, магазинов и даже государственных учреждений — в этот день закрыты. Все мужчины, причем возраст не имеет значения, нарядившись в костюмы Сильвестр-Клаусов, выбираются на заснеженные улицы. Сами же Сильвестр-Клаусы бывают трех разновидностей — лесные, злые и добрые. Первые две категории надевают страшные маски, а третья, добрая, наряжается в специальные костюмы и высоченные головные уборы.

И вот такая процессия, предварительно заправившись знаменитым аппенцелльским пряным сыром и белым вином, бродит, утопая в сугробах, от дома к дому и звоном коровьих колокольчиков отпугивает от населенных пунктов нечистую силу. Говорят, самое красочное празднование происходит в деревушке Урнеш. Туда можно попасть из Санкт-Галлена по местной узкоколейке в живописном красном вагончике.