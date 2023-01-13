Евгений Ройзман столкнулся со сложностями при отправке отчетности иноагента

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман (внесен в реестр иностранных агентов) не может отправить отчетность об иноагентской деятельности, поскольку Минюст России еще не разработал механизм ее публикации. Об этом рассказал адвокат экс-главы города Владислав Идамжапов, пишет «Интерфакс-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Нужно отчитаться о том, осуществляет Евгений Ройзман иноагентскую деятельность или нет. Закон предусматривает ответственность за неразмещение и неопубликование отчета, но самого механизма его опубликования нет. Я вчера звонил в Минюст и говорил, что у них на сайте нет возможности опубликовать отчет. Они говорят, что пока не разработали сайт для того, чтобы это можно было сделать»,— пояснил господин Идамжапов. Правозащитник заявил, что допускает альтернативную форму публикации —через СМИ.

В отношении Евгения Ройзмана расследуется уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) из-за размещения на YouTube ролика «Ответы на ваши вопросы», где он поделился негативным мнением о военной спецоперации РФ на территории Украины. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном, посещать публичные места и мероприятия.

11 января в здании администрации Екатеринбурга торжественно открыли барельефы с портретами Евгения Ройзмана и другого экс-мэра Александра Высокинского. Указания его иноагентства рядом с барельефом нет. Действующий мэр Екатеринбурга Алексей Орлов считает, что статус Евгения Ройзмана не мешает восстановлению «исторической справедливости»: «В 2013 году это был всенародно избранный глава города Екатеринбурга. Из песни слов не выкинешь». Сам господин Ройзман оценил установку барельефа в свою честь как «правильное решение с точки зрения истории Екатеринбурга».

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Катерина Якушева