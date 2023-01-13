Reuters: Китай разрешит скачивать приложение Didi

Китайские власти вернут приложения для оплаты поездок и другие онлайн-сервисы технологического гиганта Didi. Это может произойти уже в конце января, пишет агентство Reuters со ссылкой на четыре источника. Агентство считает, что это решение может ознаменовать конец репрессий против китайского технологического сектора, длившихся два года.

Как указывает Reuters, может ждать возобновление скачивания 25 запрещенных приложений для смартфонов Didi, в том числе сервис для заказа такси, а также запуск регистрации новых пользователей из Китая.

Власти Китая начали в 2021 году ограничивать бизнес технических гигантов, таких как Didi, Alibaba, Baidu, Tencent. В июле 2022-го Управление КНР по контролю в области киберпространства оштрафовало агрегатор такси Didi Global на 8 млрд юаней (около $1,2 млрд). После этого компания Didi прошла реструктуризацию и была вынуждена уйти с Нью-Йоркской фондовой биржи через несколько месяцев после IPO, которое принесло ей $4,4 млрд.

Анастасия Ларина