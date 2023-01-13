Обвинение в убийстве матери пятерых детей на Урале предъявили ее бывшему мужу

Следственным отделом по Алапаевску СУ СКР по Свердловской области 37-летнему Александру Белюшину предъявлено обвинение в убийстве своей бывшей супруги, матери пятерых детей Любови Белюшиной, по ч.1 ст.105 УК РФ. Об этом сообщил старший помощник руководителя свердловского СКР Александр Шульга.

По версии следствия, инцидент произошел 22 декабря 2022 года. Любовь Белюшина якобы попросила бывшего мужа отвезти ее в Режевской район, где она собиралась найти себе новое жилье. Однако во время поездки они поссорились, вышли из машины, после чего, как считают следователи, произошло преступление. После убийства Александр Белюшин отвез тело до моста около реки Реж и спрятал его в ельнике.

«Что характерно, со своей бывшей супругой фигурант дела жестоко расправился в красивейшем месте, которое очень любила потерпевшая. А буквально накануне его задержания жена стала ''приходить'' к нему во сне, отчего он стал сильно страдать, что в дальнейшем, возможно, и подвигло его дать признательные показания, чтобы облегчить душу»,— отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

По его словам, МВД совместно с коллегами из регионального СКР удалось найти несколько зацепок, в результате чего подозреваемый и был изобличен в совершенном убийстве. Напомним, Алапаевский городской суд заключил Александра Белюшина под стражу до 11 марта.

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Диана Сунагатуллина