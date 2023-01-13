Водителя с инсультом спасли сотрудники ДПС в Удмуртии

Сотрудники ДПС в Удмуртии в ходе патрулирования заметили грузовой автомобиль, застрявший на обочине на 64 км трассы М7 на подъезде к Ижевску и Перми. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, у водителя обнаружили признаки инсульта. Мужчина с трудом говорил, не мог назвать имени и обстоятельств произошедшего.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Сотрудники полиции вызвали скорую помощь. Прибывшие медики госпитализировали мужчину, у которого диагностировали инсульт. По их словам, счет жизни пациента шел на минуты.

Автоинспекторы вызвали спецтехнику, при помощи которой грузовик удалось вытащить из снега. В настоящее время транспорт помещен на спецстоянку.

Напомним, ранее сотрудники ДПС в Удмуртии помогли водителю со сломавшимся на трассе автомобилем, а также оказали помощь женщине, транспортное средство которой заглохло посреди трассы из-за мороза.