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Сотрудники ДПС в Удмуртии помогли водителю со сломавшимся на трассе из-за мороза автомобилем

В Удмуртии сотрудники ДПС оказали помощь водителю, который не смог завести автомобиль посреди трассы в Якшур-Бодьинском районе. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, причиной инцидента стала механическая поломка — из-за морозов «выдавило масло».

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Фото: Пресс-служба МВД по Удмуртии

Автомобиль, который был припаркован на обочине с включенными аварийными сигналами, сотрудники ДПС заметили во время утреннего патрулирования. Замерзшего водителя отогрели в патрульном автомобиле и напоили чаем, пока на место происшествия добирался эвакуатор. Позднее в соцсетях мужчина поблагодарил сотрудников полиции за помощь в сложных погодных условиях.

Напомним, ранее спасатели в Удмуртии помогли вызволить ребенка 2021 года рождения из заблокированного автомобиля. Причиной инцидента стало спущенное колесо.

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