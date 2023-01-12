Дорожные полицейские в Удмуртии помогли водителю сломавшегося в морозы автомобиля

В Удмуртии сотрудники госавтоинспекции помогли водителю Lada Vesta, который сломался на трассе в период морозов. Как сообщает пресс-служба МВД по республике, во время патрулирования инспекторы заметили автомобиль со включенными аварийными сигналами, припаркованный на обочине дороги около деревни Якшур.

Женщина, находившаяся за рулем сломанного автомобиля, рассказала, что двигатель транспорта внезапно заглох, а самостоятельно справиться с поломкой она не сумела. Осмотрев автомобиль, полицейские выявили причину неисправности двигателя, однако устранить ее на месте оказалось невозможно.

Водителя пригласили дождаться эвакуатора в патрульном автомобиле. После эвакуации транспорта, дорожные полицейские доставили женщину к автомастерской.

Напомним, ранее в Удмуртии сотрудники ДПС оказали помощь водителю, который не смог завести автомобиль посреди трассы в Якшур-Бодьинском районе. Причиной стала механическая поломка — из-за морозов «выдавило масло».