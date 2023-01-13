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Коммерсантъ FM
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Шри-Ланка на треть сократит армию из-за кризиса

Правительство Шри-Ланки решило на треть сократить численность вооруженных сил страны, до 135 тыс. военнослужащих, к 2024 году, сообщает Reuters. Меры по сокращению армии были приняты на фоне глубокого экономического и финансового кризиса в стране.

По информации агентства, это не последнее уменьшение в структуре вооруженных сил Шри-Ланки. К 2030 году армию Шри-Ланки планируют сократить до 100 тыс. человек.

Летом 2022 года на фоне глубокого экономического кризиса в Шри-Ланке начались массовые протесты, в стране ввели режим ЧС. Действующий в то время президент Готабая Раджапакса подал в отставку. На президентском посту его сменил Ранил Викрамасингхе. Одной из своих первоочередных задач господин Викрамасингхе называл экономическую стабилизацию Шри-Ланки. Ухудшение экономики страны связано со снижением турпотока в период пандемии коронавируса.

Милена Костерева

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Пандемия усугубила экономический кризис: турпоток в страну резко сократился, что привело к дефициту иностранной валюты и существенному снижению импорта. В феврале на Шри-Ланке начались перебои с поставками топлива, жители столкнулись с небывалым ростом цен&lt;br> На фото: мужчина радуется прибывшей автоцистерне с керосином

Пандемия усугубила экономический кризис: турпоток в страну резко сократился, что привело к дефициту иностранной валюты и существенному снижению импорта. В феврале на Шри-Ланке начались перебои с поставками топлива, жители столкнулись с небывалым ростом цен
На фото: мужчина радуется прибывшей автоцистерне с керосином

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Дефицит иностранной валюты привел к росту инфляции, недостатку товаров первой необходимости, а также длительным отключениям электроэнергии. Из-за нехватки писчей бумаги и чернил власти отменили экзамены в школах&lt;br>На фото: школьник занимается при свете керосиновой лампы

Дефицит иностранной валюты привел к росту инфляции, недостатку товаров первой необходимости, а также длительным отключениям электроэнергии. Из-за нехватки писчей бумаги и чернил власти отменили экзамены в школах
На фото: школьник занимается при свете керосиновой лампы

Фото: Eranga Jayawardena / AP

12 апреля Шри-Ланка объявила «упреждающий дефолт» по внешним обязательствам, в том числе всем облигациям, двусторонним кредитам, кроме своповых договоренностей между ЦБ Шри-Ланки и других стран, приостановлены выплаты по кредитным соглашениям&lt;br> На фото: поезд и автомобили едут в темноте во время отключения электроэнергии на окраине Коломбо

12 апреля Шри-Ланка объявила «упреждающий дефолт» по внешним обязательствам, в том числе всем облигациям, двусторонним кредитам, кроме своповых договоренностей между ЦБ Шри-Ланки и других стран, приостановлены выплаты по кредитным соглашениям
На фото: поезд и автомобили едут в темноте во время отключения электроэнергии на окраине Коломбо

Фото: Eranga Jayawardena / AP

Военнослужащие взяли под охрану автозаправочные станции на территории Шри-Ланки после того, как в очередях за топливом возникали беспорядки. На одной из АЗС в потасовке погиб мотоциклист, трое пожилых людей скончались, не выдержав четырехдневного ожидания &lt;br>На фото: местные жители с канистрами в ожидании топлива

Военнослужащие взяли под охрану автозаправочные станции на территории Шри-Ланки после того, как в очередях за топливом возникали беспорядки. На одной из АЗС в потасовке погиб мотоциклист, трое пожилых людей скончались, не выдержав четырехдневного ожидания
На фото: местные жители с канистрами в ожидании топлива

Фото: Eranga Jayawardena / AP

В начале апреля все правительство страны и глава Центрального банка подали в отставку. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уволил с поста министра финансов своего брата Бэзила, которого местные жители и правящая коалиция обвиняли в экономическом кризисе &lt;br>На фото (слева направо): люди в масках президента Готабая Раджапакса, премьер-министра Махинды Раджапакса и бывшего министра финансов Бэзила Раджапакса на акции протеста в Коломбо

В начале апреля все правительство страны и глава Центрального банка подали в отставку. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уволил с поста министра финансов своего брата Бэзила, которого местные жители и правящая коалиция обвиняли в экономическом кризисе
На фото (слева направо): люди в масках президента Готабая Раджапакса, премьер-министра Махинды Раджапакса и бывшего министра финансов Бэзила Раджапакса на акции протеста в Коломбо

Фото: Eranga Jayawardena / AP

Жители Шри-Ланки критикуют правительство и действующего президента Готабая Раджапакса за неэффективные меры борьбы с экономическим кризисом. Внешний долг страны — $35 млрд. Инфляция в марте составила 17% &lt;br>На фото: манифестанты подожгли автобус, который блокировал дорогу к резиденции президента

Жители Шри-Ланки критикуют правительство и действующего президента Готабая Раджапакса за неэффективные меры борьбы с экономическим кризисом. Внешний долг страны — $35 млрд. Инфляция в марте составила 17%
На фото: манифестанты подожгли автобус, который блокировал дорогу к резиденции президента

Фото: ISHARA S. KODIKARA / AFP

С 1 апреля в стране введены чрезвычайное положение и комендантский час. Несмотря на это, протестующие выходят на улицы и призывают к отставкам руководящих лиц (на фото). На фоне массовых беспорядков власти ограничили на территории Шри-Ланки доступ ко всем соцсетям

С 1 апреля в стране введены чрезвычайное положение и комендантский час. Несмотря на это, протестующие выходят на улицы и призывают к отставкам руководящих лиц (на фото). На фоне массовых беспорядков власти ограничили на территории Шри-Ланки доступ ко всем соцсетям

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Больницы Шри-Ланки остались без импортных медицинских инструментов и лекарств. В стране перестали проводить плановые операции еще в марте из-за дефицита анестетиков &lt;br> На фото: глава партии «Самаги Джана Балавегая» Саджит Премадаса (в центре) вместе с другими депутатами от оппозиции возле площади Независимости в Коломбо

Больницы Шри-Ланки остались без импортных медицинских инструментов и лекарств. В стране перестали проводить плановые операции еще в марте из-за дефицита анестетиков
На фото: глава партии «Самаги Джана Балавегая» Саджит Премадаса (в центре) вместе с другими депутатами от оппозиции возле площади Независимости в Коломбо

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Католические монахини на демонстрации против президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса

Католические монахини на демонстрации против президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Полиция применяет водометы и слезоточивый газ против митингующих

Полиция применяет водометы и слезоточивый газ против митингующих

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Мусульмане едят ифтар в палаточном лагере протеста

Мусульмане едят ифтар в палаточном лагере протеста

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

«Когда начался коронавирус, страна не получала долларов. Поэтому у нас нет нефти, бензина, нечем рассчитываться, начинались проблемы с покупкой газа, то же самое с импортируемой продукцией. Бытовую технику вообще в стране сейчас не покупают, так же как и машины, после пандемии они подорожали в два-три раза. Сейчас $1 стоит 300 рупий, две недели назад было 210»,— рассказывал в конце марта «Ъ-FM» гид на Шри-Ланке Рошан

«Когда начался коронавирус, страна не получала долларов. Поэтому у нас нет нефти, бензина, нечем рассчитываться, начинались проблемы с покупкой газа, то же самое с импортируемой продукцией. Бытовую технику вообще в стране сейчас не покупают, так же как и машины, после пандемии они подорожали в два-три раза. Сейчас $1 стоит 300 рупий, две недели назад было 210»,— рассказывал в конце марта «Ъ-FM» гид на Шри-Ланке Рошан

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Сотни автомобилистов выстраиваются к заправочным станциям &lt;br>На фото: водители толкают трехколесный транспорт в очереди за бензином

Сотни автомобилистов выстраиваются к заправочным станциям
На фото: водители толкают трехколесный транспорт в очереди за бензином

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

По словам нынешнего министра финансов Шри-Ланки Али Сабри, стране потребуется около $3 млрд внешней помощи в течение следующих шести месяцев, чтобы восстановить поставки предметов первой необходимости, включая топливо и лекарства

По словам нынешнего министра финансов Шри-Ланки Али Сабри, стране потребуется около $3 млрд внешней помощи в течение следующих шести месяцев, чтобы восстановить поставки предметов первой необходимости, включая топливо и лекарства

Фото: ISHARA S. KODIKARA / AFP

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Пандемия усугубила экономический кризис: турпоток в страну резко сократился, что привело к дефициту иностранной валюты и существенному снижению импорта. В феврале на Шри-Ланке начались перебои с поставками топлива, жители столкнулись с небывалым ростом цен
На фото: мужчина радуется прибывшей автоцистерне с керосином

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Дефицит иностранной валюты привел к росту инфляции, недостатку товаров первой необходимости, а также длительным отключениям электроэнергии. Из-за нехватки писчей бумаги и чернил власти отменили экзамены в школах
На фото: школьник занимается при свете керосиновой лампы

Фото: Eranga Jayawardena / AP

12 апреля Шри-Ланка объявила «упреждающий дефолт» по внешним обязательствам, в том числе всем облигациям, двусторонним кредитам, кроме своповых договоренностей между ЦБ Шри-Ланки и других стран, приостановлены выплаты по кредитным соглашениям
На фото: поезд и автомобили едут в темноте во время отключения электроэнергии на окраине Коломбо

Фото: Eranga Jayawardena / AP

Военнослужащие взяли под охрану автозаправочные станции на территории Шри-Ланки после того, как в очередях за топливом возникали беспорядки. На одной из АЗС в потасовке погиб мотоциклист, трое пожилых людей скончались, не выдержав четырехдневного ожидания
На фото: местные жители с канистрами в ожидании топлива

Фото: Eranga Jayawardena / AP

В начале апреля все правительство страны и глава Центрального банка подали в отставку. Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса уволил с поста министра финансов своего брата Бэзила, которого местные жители и правящая коалиция обвиняли в экономическом кризисе
На фото (слева направо): люди в масках президента Готабая Раджапакса, премьер-министра Махинды Раджапакса и бывшего министра финансов Бэзила Раджапакса на акции протеста в Коломбо

Фото: Eranga Jayawardena / AP

Жители Шри-Ланки критикуют правительство и действующего президента Готабая Раджапакса за неэффективные меры борьбы с экономическим кризисом. Внешний долг страны — $35 млрд. Инфляция в марте составила 17%
На фото: манифестанты подожгли автобус, который блокировал дорогу к резиденции президента

Фото: ISHARA S. KODIKARA / AFP

С 1 апреля в стране введены чрезвычайное положение и комендантский час. Несмотря на это, протестующие выходят на улицы и призывают к отставкам руководящих лиц (на фото). На фоне массовых беспорядков власти ограничили на территории Шри-Ланки доступ ко всем соцсетям

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Больницы Шри-Ланки остались без импортных медицинских инструментов и лекарств. В стране перестали проводить плановые операции еще в марте из-за дефицита анестетиков
На фото: глава партии «Самаги Джана Балавегая» Саджит Премадаса (в центре) вместе с другими депутатами от оппозиции возле площади Независимости в Коломбо

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Католические монахини на демонстрации против президента Шри-Ланки Готабая Раджапакса

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Полиция применяет водометы и слезоточивый газ против митингующих

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Мусульмане едят ифтар в палаточном лагере протеста

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

«Когда начался коронавирус, страна не получала долларов. Поэтому у нас нет нефти, бензина, нечем рассчитываться, начинались проблемы с покупкой газа, то же самое с импортируемой продукцией. Бытовую технику вообще в стране сейчас не покупают, так же как и машины, после пандемии они подорожали в два-три раза. Сейчас $1 стоит 300 рупий, две недели назад было 210»,— рассказывал в конце марта «Ъ-FM» гид на Шри-Ланке Рошан

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

Сотни автомобилистов выстраиваются к заправочным станциям
На фото: водители толкают трехколесный транспорт в очереди за бензином

Фото: Reuters / Dinuka Liyanawatte

По словам нынешнего министра финансов Шри-Ланки Али Сабри, стране потребуется около $3 млрд внешней помощи в течение следующих шести месяцев, чтобы восстановить поставки предметов первой необходимости, включая топливо и лекарства

Фото: ISHARA S. KODIKARA / AFP

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