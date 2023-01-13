Шри-Ланка на треть сократит армию из-за кризиса

Правительство Шри-Ланки решило на треть сократить численность вооруженных сил страны, до 135 тыс. военнослужащих, к 2024 году, сообщает Reuters. Меры по сокращению армии были приняты на фоне глубокого экономического и финансового кризиса в стране.

По информации агентства, это не последнее уменьшение в структуре вооруженных сил Шри-Ланки. К 2030 году армию Шри-Ланки планируют сократить до 100 тыс. человек.

Летом 2022 года на фоне глубокого экономического кризиса в Шри-Ланке начались массовые протесты, в стране ввели режим ЧС. Действующий в то время президент Готабая Раджапакса подал в отставку. На президентском посту его сменил Ранил Викрамасингхе. Одной из своих первоочередных задач господин Викрамасингхе называл экономическую стабилизацию Шри-Ланки. Ухудшение экономики страны связано со снижением турпотока в период пандемии коронавируса.

Милена Костерева