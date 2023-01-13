В России за неполный год арестовано имущество коррупционеров на 61 млрд рублей

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин сообщил, что за 11 месяцев 2022 года сумма арестованного имущества обвиняемых в коррупции составила 61 млрд руб. Ряд этих дел на сегодняшний день все еще расследуются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Например, по делу бывшего губернатора Пензенской области Белозерцева и иных лиц наложен арест на имущество обвиняемых на общую сумму более 1,8 млрд руб. В частности, на имущество Белозерцева — на сумму 470 млн руб., включая дорогостоящие часы, предметы роскоши и 61 объект недвижимого имущества, оформленные на его родственников»,— рассказал Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете».

CКР также расследует дело о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в отношении десяти сотрудников Росгвардии. Подробностей и конкретных сумм в этом случае господин Бастрыкин не назвал. Завершается расследование в отношении руководителей Корпорации «Оборонные технологии». В рамках этого дела арестовано имущество обвиняемых на сумму более 889 млн руб.

В ходе расследования дела о коррупции со стороны сотрудников ГИБДД по СВАО ГУ МВД РФ по Москве арестовано около 30 зданий, более десяти земельных участков, в том числе в Германии и ОАЭ, а также машины и банковские счета. В общем арестованное имущество оценивается в 500 млн руб.

Комментируя подобные дела в банковской сфере, Александр Бастрыкин сообщил о завершающей стадии уголовного дела в отношении сотрудников банка «БФГ-Кредит». Арест наложен на общую сумму более 2 млрд руб.

Александр Бастрыкин также упомянул бывшего заместителя министра энергетики РФ Анатолия Тихонова, который получил взятку размером более 122 млн руб. и совершил растрату свыше 271 млн руб. В рамках этого дела привлечено еще семь лиц, их имущество на сумму более 700 млн руб. арестовано. Анатолий Тихонов был арестован в сентябре 2020 года.

9 января президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Россией конвенции об уголовной ответственности за коррупцию. В пояснительной записке объяснялось, что решение связано с выходом РФ из Совета Европы, поскольку Россия потеряла членство в Группе государств против коррупций. Группа занимается мониторингом исполнения конвенции. В Кремле заверили, что денонсация конвенции не отразится на борьбе с коррупцией в стране.

Подробнее о денонсации — в материале «Ъ» «Российской коррупции Европа не указ».

Лусине Баласян