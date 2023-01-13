Sony показала плееры Walkman на Android

Компания Sony представила новые модели фирменных аудиоплееров Walkman — NW-ZX700 и NW-A300 созданы на базе операционной системы Android 12 и поддерживают стриминговые сервисы. В продаже новые плееры появятся в 2023 году. Walkman NW-A300 будет стоить от $250, а Walkman NW-ZX700 обойдется минимум в $700.

https://www.youtube.com/watch?v=nvIL9xhhNwY

Флагманский Walkman NW-ZX700 получил пятидюймовый сенсорный HD-экран (1280х720 точек), цифровой усилитель S-Master HX и 64 Гб встроенной памяти, которую можно расширить за счет карт памяти microSD. Встроенный аккумулятор позволяет проработать до 22 часов без подзарядки. Более доступная модель Walkman NW-A300 имеет 3,6-дюймовый тачскрин, 32 или 64 Гб встроенной памяти.

Обе новинки поддерживают технологию DSEE Ultimate на основе искусственного интеллекта, которая позволяет восстанавливать исходное качество звукового файла. Плееры также работают с беспроводными сетями Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и Bluetooth 5.0, что позволяет слушать музыку через стриминговые сервисы.

Максим Вершинин