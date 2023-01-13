Для спасения Тимоши Абрамчика не хватает 730 898 руб.

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Тимофея врожденный порок сердца — стеноз аортального клапана. В двухмесячном возрасте по экстренным показаниям ребенку была выполнена операция Росса: поврежденный аортальный клапан заменен на собственный легочный, а вместо легочного клапана имплантирован биопротез. Долгое время состояние ребенка оставалось стабильным. Сейчас срок службы имплантированного протеза истек: появились признаки выраженной дисфункции, недостаточности правого желудочка. Тимофею требуется репротезирование легочной артерии клапансодержащим кондуитом Contegra в условиях искусственного кровообращения. Это позволит стабилизировать состояние мальчика, вернуть его к обычной жизни».

Стоимость операции 1 051 898 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 300 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Красноярск» соберут 21 тыс. руб. Не хватает 730 898 руб.

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