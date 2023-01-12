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Белгородский губернатор сообщил о пожаре на производственной базе в Новом Осколе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил в Telegram, что при проведении ремонтных работ в Новооскольском округе на производственной базе произошел пожар. По его словам, пострадавших нет, все оперативные службы устраняют последствия.

Ранее сегодня местные Telegram-каналы сообщили о громких звуках в Новооскольском городском округе. Его жителю, как утверждается, после этих звуков осколком разбило лобовое стекло автомобиля.

10 января в Белгородской области был обстрелян приграничный город Шебекино. Ранения получили шесть человек, а осколками снарядов были повреждены шесть частных домовладений, пять многоквартирных домов и одна хозпостройка.

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