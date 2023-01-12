За Донбассом надзор и учет

Генеральный прокурор России Игорь Краснов поздравил коллег с профессиональным праздником, отметив, что за год, прошедший под знаком спецоперации на Украине, органы прокуратуры защитили интересы миллионов граждан, а также привлекли к ответственности более полумиллиона различных нарушителей. По его словам, несмотря на санкции, сотрудники надзора смогли сохранить международно-правовое сотрудничество с некоторыми странами, в результате чего Россия не оказалась в полной изоляции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральный прокурор России Игорь Краснов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Генеральный прокурор России Игорь Краснов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«В непростых условиях проведения специальной военной операции, внешнеполитического давления и экономической нестабильности удалось мобилизовать силы и переформатировать работу по всем ключевым направлениям»,— сообщил собравшимся в День прокуратуры в Мраморном зале надзорного ведомства генпрокурор Игорь Краснов. Приоритетным, по его словам, оставался надзор за соблюдением социальных прав граждан, исполнением законодательства в сферах трудовых правоотношений, здравоохранения, образования, поддержки многодетных семей, несовершеннолетних, людей с инвалидностью и ветеранов. Прокуроры добивались восстановления их жилищных и пенсионных прав, надлежащего обеспечения лекарствами.

«Нам удалось защитить интересы миллионов людей, почти 600 тыс. нарушителей закона привлечены к различным видам ответственности»,— заявил генпрокурор, отметив высокий уровень доверия к надзорному ведомству со стороны граждан.

«Индикатором» доверия господин Краснов назвал ежегодно возрастающее число обращений. В минувшем году в органы прокуратуры их поступило более 5 млн.

По его словам, «в условиях беспрецедентного санкционного давления на российскую экономику» в ведомстве под особым контролем находились вопросы ценообразования на товары первой необходимости, соблюдения прав предпринимателей, целевого использования бюджетных средств при реализации социально-экономических программ.

На указанных и других направлениях, включая обеспечение антитеррористической, транспортной, экологической безопасности, противодействия коррупции, принимаемые прокурорами меры принесли положительный результат, считает генпрокурор.

При этом он особо отметил оперативность реагирования территориальных и военных прокуроров при надзорном сопровождении исполнения гособоронзаказа, обеспечении правопорядка в армии и на флоте, соблюдении всего комплекса прав и гарантий военнослужащих, мобилизованных граждан и добровольцев.

«Мы сохранили высокий уровень поддержания государственного обвинения, эффективно использовали имеющиеся полномочия для защиты интересов государства, прав граждан в гражданском и арбитражном процессах. Принимались все возможные меры к укреплению сотрудничества с дружественными нам зарубежными коллегами по самым различным вопросам, представляющим взаимный интерес. И мы благодарны им за поддержку, профессиональное и неполитизированное отношение к происходящим событиям»,— заявил глава надзорного ведомства России.

Следует отметить, что после начала специальной военной операции на Украине некоторые страны, вводя санкции против России, фактически отказались и от международно-правового сотрудничества с ней. Однако ведомству, по словам господина Краснова, удалось решить даже эту проблему, действуя в том числе и в области экстрадиции обвиняемых через страны-посредники, в том числе Турцию, и используя принцип взаимности. Как заявил генпрокурор, попытки исключить Россию из международно-правовых организаций, прежде всего Интерпола, провалились, поскольку было признано, что борьба с преступностью не должна быть политизирована и зависеть от отношений между государствами.

В минувшем году штат ведомства был увеличен почти на 3 тыс. единиц, образованы прокуратуры Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, напомнил генпрокурор.

Кстати, накануне коллективам надзорных органов новых территорий были представлены их руководители, назначенные уже не местными властями, а указами президента России.

«Наши коллеги сейчас в особо сложной обстановке, даже с риском для жизни, делают все возможное для скорейшего интегрирования новых регионов в общее правовое пространство России, соблюдения конституционных прав и социальных гарантий проживающих там граждан, обеспечения их безопасности. Не сомневаюсь, цель будет достигнута»,— сказал в связи с этим господин Краснов.

По его словам, у прокуроров «все получится», так как служба в надзорных органах для большинства их работников — любимое и ответственное дело.

Николай Сергеев