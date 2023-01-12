«Процесс введения санкций видится бесконечным»

В Москве обещают должным образом отреагировать на решение Таллина конфисковать российские активы. Соответствующее намерение Эстонии официально поддержала Еврокомиссия. В Брюсселе сообщили, что подобные действия полностью соответствуют санкционной стратегии Европейского союза. Ранее Канада запустила процесс изъятия собственности бизнесмена Романа Абрамовича как представителя Российской Федерации. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе не исключает, что примеру Эстонии и Канады последуют и другие недружественные страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Эстония получила благословение от Еврокомиссии начать процесс конфискации замороженных российских активов. Юридический документ на этот счет официальный Таллин обещает представить до конца января. В руководстве ЕС заявили, что рады тому, что отдельные страны сообщества начали движение в данном направлении.

Подобная позиция понятна — европейские чиновники таким образом избавляют себя от необходимости принимать крайне сложные и, главное, не факт, что проходимые решения. Дело в том, что в Эстонии российских активов всего-то ничего — €20 млн — равно как и в Канаде, где уже все этим меры осуществляются.

Как мы знаем, Роман Абрамович вполне может лишиться компании Granite Capital Holdings общей стоимостью €26 млн. Правда, точка в деле не поставлена, так как на этот счет требуется судебный вердикт. Как известно, главное — это позиция стран-лидеров ЕС и «семерки» в целом, но в первую очередь Германии Франции и Великобритании. И США, конечно, должны сказать свое веское слово. Все они пока думают.

Да, конечно, частная собственность священна. Но возникает вопрос о доверии к финансовым институтам западного мира — как там можно держать деньги, если их могут заморозить и впоследствии отобрать?

Но, с другой стороны, чисто теоретически, если принять необходимые юридические документы, и обстановка на Украине будет дальше обостряться, тогда соответствующее решение будет принято.

Тем более что в мире не так много мест, где можно безопасно держать финансовые средства, да еще и зарабатывать на этом. Между тем в Москве не то чтобы смирились, но, видимо, готовы к такому развитию событий. По крайней мере, обещают ответить.

Как бы то ни было, тенденция налицо. Сначала Канада, теперь вот Эстония, видимо, процесс будет продолжаться и дальше. А тем временем не успели завершиться новогодние праздники, как Брюссель заговорил о десятом пакете санкций. Пока все находится в стадии обсуждения, поэтому нет смысла говорить о конкретике.

Единственное, что можно сказать, процесс этот видится бесконечным — это уже как снег, дождь и другие явления природы — неизбежность, к которой следует привыкнуть. Проблема лишь в том, что бывшие партнеры данный механизм пытаются совершенствовать и с каждым разом укусить больнее.

И еще, наверное, важно, отметить: бывшие партнеры хотят расширить санкции, в частности, на страны, что поддерживают Российскую Федерацию. Что же, зато будет повод проверить искренность такой поддержки. Случайные попутчики уйдут, а настоящие друзья станут еще ближе. Правда, наверное, некоторые попытаются действовать по принципу «и нашим, и вашим». Однако риск остаться совсем в одиночестве в той или иной степени присутствует.

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