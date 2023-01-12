В США впервые за два с половиной года упали цены на потребительские товары

Индекс потребительских цен (CPI) в США снизился по итогам декабря на 0,1%, следует из данных Министерства труда. Это первый случай месячного падения цен на потребительские товары в стране с мая 2020 года.

Как отмечается в пресс-релизе министерства, снижение цен на товары связано в первую очередь с дешевеющим в США бензином. И если индекс цен на продукты питания по итогам месяца вырос на 0,3%, то цены на бензин упали за прошедший месяц сразу на 9,4%.

По итогам прошлого года CPI в США составил 6,5%. К концу года этот показатель заметно снизился благодаря действиям ФРС США, которая агрессивно повышала ставки по кредитам. Так, еще в июне 12-месячный показатель CPI равнялся 9,1% — рекордно высокий показатель с 1981 года. Тем не менее уровень инфляции в стране по итогам 2022 года оказался значительно выше целевого показателя ФРС в 2%.

Кирилл Сарханянц