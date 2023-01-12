Human Rights Watch выпустила доклад о ситуации с правами человека в мире

Сегодня, 12 января, правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) опубликовала свой ежегодный доклад, посвященный ситуации с правами человека в мире. Среди важнейших кризисов в этой сфере в 2022 году аналитики HRW выделили ситуацию на Украине, нарушение прав человека в отношении уйгуров в Китае, действия талибов (организация признана террористической и запрещена в РФ) в Афганистане, из-за которых миллионы жителей страны оказались на грани голодной смерти. Авторы доклада отмечают, что ситуация на Украине, приводящая к многочисленным жертвам, нарушениям прав человека и миллионам беженцев, «быстро вошла в число важнейших вопросов, находящихся на повестке дня в сфере прав человека в 2022 году».

Организация отмечает ухудшение ситуации с правами человека по всему миру. «Еще один год сокращения реального и виртуального гражданского пространства по всему миру приносит осознание того, что атаки на систему прав человека отчасти связаны с ее эффективностью — потому что, разоблачая злоупотребления и давая возможность высказаться пережившим (катастрофы и репрессии.— ''Ъ'') и тем, кто находится в опасности, правозащитное движение усложняет жизнь правительствам, совершающим злоупотребления»,— отмечают аналитики HRW.

В докладе организация утверждает, что 2022 год в России стал «началом новой, массовой кампании по искоренению публичного инакомыслия». В числе прочего организация критикует принятие новых законов, которые, по мнению авторов доклада, фактически вводят цензуру и расширяют ограничения для тех, кого власти считают иностранными агентами, а также криминализацию участия в публичных протестах.

В апреле Министерство юстиции России исключило HRW из реестра филиалов и представительств международных организаций и иностранных некоммерческих неправительственных организаций. Так как после этого организацию снимают с учета в налоговой, а значит, она не может платить зарплату сотрудникам, это фактически является закрытием ее российского филиала. HRW пообещала продолжать работу в России.

Яна Рождественская