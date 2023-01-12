Суд взыскал с «Вечерних ведомостей» 500 тыс. рублей в пользу корпорации «Маяк»

Арбитражный суд Свердловской области обязал интернет-газету «Вечерние ведомости» выплатить 501 тыс. руб. корпорации «Маяк» бизнесмена Владимира Конькова. Этими средствами компания погасит судебные издержки, полученные во время суда о вреде деловой репутации, который издание, согласно решению суда, нанесло господину Конькову. Об этом «Ъ-Урал» рассказала директор компании ООО «Техноторг», владеющей «Вечерними ведомостями», Гузель Аиткулова.

Иск о защите деловой репутации был подан еще в начале прошлого года из-за публикации «Дареному конем в зубы не смотрят?», написанному на фоне сноса корпорацией «Маяк» здания ПРОМЭКТа (Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума).

«В этом тексте мы собрали все, что корпорация "Маяк" "подарила" региону. Это была подборка фактов о различных нарушениях, которые когда-либо допускала компания. Ссылались мы на решения судов, заявления прокурора, публикации других СМИ. Но в прошлом году суд признал, что мы распространяем недостоверную информацию. То есть признал клеветой решения судов и заявление силовиков», — отметила госпожа Аиткулова.

Иск о взыскании судебных издержек был удовлетворен спустя восемь месяцев после суда о защите деловой репутации. Из взысканных средств 465 тыс. руб. пойдут на покрытие услуг адвоката, 6,8 тыс. руб. — на оплату проезда защитника, а 30 тыс. руб. — на филологическую экспертизу текста издания.

Гузель Аиткулова заявила, что данное решение будет обжаловано.

Напомним, в августе 2021 года корпорация «Маяк» подала иски о защите чести и достоинства Владимира Конькова к общественникам Александру Зыкову и Елене Литвиновой, выступавших против сноса ПРОМЭКТа.

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