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Коммерсантъ FM
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ЦБ разработал «дорожную карту» поддержки малого и среднего бизнеса

Банк России опубликовал «дорожную карту» поддержки малого и среднего бизнеса (МСП) в 2023–2024 годах. Она включает в себя повышение доступности кредитов, сокращение издержек при кредитовании, открытие доступа к платформе «Знай своего клиента» для проверки контрагентов. Кроме того, ЦБ намерен создавать условия, чтобы быстрорастущие компании размещали акции на инвестиционных платформах, что, «как правило, дешевле и быстрее, чем выход на биржу».

Что входит в «дорожную карту» о поддержке МСП (.pdf):

  • расширение доступности кредитов, особенно инвестиционных;
  • сокращение издержек при кредитовании;
  • применение при кредитовании пониженных коэффициентов риска по активам, которые обеспечены поручительствами Корпорации МСП, оптимизация процесса кредитного риска;
  • программы льготного кредитования будут в большей степени направлены на финансирование инвестиций;
  • расширение возможностей по использованию небанковских источников финансирования, в частности, создание условий по размещению акций на инвестплатформах;
  • предоставление доступа к платформе «Знай своего клиента»;
  • снижение транзакционных издержек за счет приема оплаты через систему быстрых платежей.

По итогам октября 2022 года (данные были опубликованы ЦБ в декабре) темпы кредитования МСП замедлились. Общий объем займов за месяц достиг 1,1 трлн руб., увеличившись по сравнению с сентябрем на 13 млрд руб., или 1,2%. В годовом выражении рост составил 13,3%. Число выданных кредитов по сравнению с сентябрем сократилось на 2,4%, к прошлому году — выросло на 1,7%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Малый бизнес разлюбил валютные займы».

Леонид Уварчев

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