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Коммерсантъ FM
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МИД КНР: военное сотрудничество США и Японии не должно быть направлено против третьих стран

МИД Китая прокомментировал заявления США и Японии об укреплении сотрудничества в оборонной сфере. Китайский министр Ван Вэньбинь обратил внимание, что это взаимодействие не должно вредить третьим странам.

Ван Вэньбинь

Ван Вэньбинь

Фото: Suo Takekuma / Kyodo News / AP

Ван Вэньбинь

Фото: Suo Takekuma / Kyodo News / AP

«Двустороннее военное сотрудничество США и Японии не должно быть направлено против интересов третьих сторон, а также не должно вредить региональному миру и стабильности»,— сказал глава МИД КНР журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Глава Пентагона Ллойд Остин накануне, 11 января, на пресс-конференции по итогам встречи глав внешнеполитических и оборонных ведомств США и Японии в Вашингтоне анонсировал ряд новых договоренностей между сторонами. Вашингтон намерен сформировать новый полк морских пехотинцев, который будет обеспечивать оборону прибрежной зоны. Он будет сформирован при реорганизации 12-го полка полевой артиллерии к 2025 году. Как пишет CNN, подразделение будет обеспечено средствами разведки и наблюдения, оно будет способно запускать противокорабельные ракеты.

Сегодня, 12 января, будет подписано новое соглашение, которое укрепит «возможности для японских и американских оборонных предприятий». На встрече представителей Вашингтона и Токио госсекретарь США Энтони Блинкен называл Китай «наибольшей стратегической угрозой», а министр иностранных дел Японии Ёсимасой Хаяси заявлял, что Пекин представляет беспрецедентный вызов.

О ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе — в материале «Ъ» «Тень войны покидает Тайвань».

Леонид Уварчев

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