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Коммерсантъ FM
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Создание новых стартапов в Германии снизилось в 2022 году на 18%

В прошлом году в Германии было создано 2,6 тыс. новых стартапов — на 18% меньше, чем в 2021 году. Такие данные опубликовала сегодня, 12 января, германская Ассоциация стартапов. По мнению авторов доклада, снижение связано со сложными экономическими условиями. В декабре в Германии было зарегистрировано всего 175 стартапов — тем самым этот месяц стал предпоследним по этому показателю с 2019 года, когда ассоциация начала собирать такие данные.

Значительнее всего — на 39% — в 2022 году снизилось создание новых стартапов в сфере онлайн-торговли. На 28% снизилось количество новых финтех-стартапов. Существеннее всего выросло число новых стартапов в сфере блокчейн-технологий и криптовалют (на 65%) и экологических технологий (на 14%). В 2022 году Мюнхен впервые опередил Берлин по числу стартапов на 100 тыс. жителей — с 14,5 стартапа на 100 тыс. жителей против 13,6 в Берлине.

«Экосистема стартапов также уязвима к сложной экономической ситуации. Сокращение… может стать проблемой для инновационного потенциала Германии, и без того испытывающего трудности»,— считает заместитель главы Ассоциации стартапов Магдалена Оль. По ее мнению, властям нужно способствовать созданию стартапов при университетах, облегчать условия иммиграции для специалистов и принимать другие меры для стимулирования этой сферы.

Яна Рождественская

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