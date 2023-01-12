Mansory сделал купе-кроссовер на базе Lamborghini Urus

Тюнинг-ателье Mansory представило модель Venatus Coupe Evo C — трехдверный кроссовер на базе модели Lamborghini Urus.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Mansory Venatus Coupe Evo C Фото: Mansory Mansory Venatus Coupe Evo C Фото: Mansory Mansory Venatus Coupe Evo C Фото: Mansory Mansory Venatus Coupe Evo C Фото: Mansory Mansory Venatus Coupe Evo C Фото: Mansory Следующая фотография 1 / 5 Mansory Venatus Coupe Evo C Фото: Mansory Mansory Venatus Coupe Evo C Фото: Mansory Mansory Venatus Coupe Evo C Фото: Mansory Mansory Venatus Coupe Evo C Фото: Mansory Mansory Venatus Coupe Evo C Фото: Mansory

Для превращения пятидверной модели в купе-кроссовер специалисты переработали кузов, сместив среднюю стойку на 200 мм назад, что потребовало увеличения длины дверей. Измененный кузов получил новые панели — агрессивный аэродинамический обвес увеличил ширину кузова.

В салоне на втором ряду установлены два раздельных кресла с консолью между ними, а передние сиденья получили механизм складывания. Кнопку запуска двигателя перенесли с центрального тоннеля на потолок, а также переработали центральную консоль.

Venatus Coupe Evo C оснащается 900-сильным 4-литровым бензиновым турбомотором V8, созданным на базе стандартного 666-сильного агрегата Lamborghini Urus. Двигатель сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом.

Тираж Mansory Venatus Coupe Evo C составит восемь экземпляров, каждый из которых получит индивидуальное оформление по вкусу конкретного покупателя. Стоимость купе-кроссовера не называется.

Максим Вершинин