Болеро гитариста

Один из самых авторитетных и узнаваемых гитаристов в истории рока Джефф Бек умер в возрасте 78 лет после госпитализации с диагнозом «бактериальный менингит».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Джефф Бек, 2010 год

Фото: Kiichiro Sato / AP Джефф Бек, 2010 год

Фото: Kiichiro Sato / AP

В соцсетях любого рок-музыканта по всему миру сейчас можно найти слова скорби по Джеффу Беку. У каждого, от Ричи Блэкмора до Дэвида Гилмора и от Джимми Пейджа до Джо Бонамассы, нашлось что о нем сказать. Но в некрологах практически не упоминаются песни, нет там ничего похожего на «его "Imagine" играют по всему миру» или «Зигги Стардаст стал моей ролевой моделью». Джефф Бек стал классиком благодаря участию в классической английской блюз-роковой группе The Yardbirds и уникальному звучанию гитары.

В 10 лет Джефф Бек стал петь в церковном хоре и, прежде чем увлечься гитарой, освоил барабаны, фортепиано и виолончель. Как и многие британские рок-легенды, после школы он отправился изучать изобразительное искусство — в Уимблдонский художественный колледж. И уже там увлекся блюзом и роком.

Многие наши читатели появились на свет, когда он уже пребывал в статусе легенды. Журнал Beat Instrumental признал его лучшим соло-гитаристом в далеком 1966 году. Именно в составе с Джеффом Беком The Yardbirds записала свои хиты, вошедшие в чарты. Из трех гитаристов, игравших в The Yardbirds, в России Джеффа Бека знают хуже всего. Джимми Пейдж воспользовался наработками The Yardbirds в Led Zeppelin. Эрик Клэптон играл в Cream, а позже добился огромной популярности как сольный исполнитель. Из этой троицы только Джефф Бек последовательно двигался дорогой непримиримого экспериментатора, для которого не было ничего хуже, чем остановиться на определенном этапе.

В The Yardbirds на место Эрика Клэптона Джефф Бек попал по рекомендации Джимми Пейджа. Бек играл в этом составе 20 месяцев и записал с группой альбом «Roger the Engineer» (1966) и короткую пьесу «Beck`s Bolero», основанную на «Болеро» Мориса Равеля. На этой записи, ставшей де-факто первым сольным синглом Бека, вторым гитаристом был Джимми Пейдж, на бас-гитаре играл еще один будущий «цеппелин» — Джон Пол Джонс, за фортепиано сидел пианист Ники Хопкинс, а за барабанами — Кит Мун, барабанщик The Who. Критики писали об «эпическом размахе» композиции и характеризовали ее как ритмически амбициозную и наполненную первобытной энергией.

Этот же период истории The Yardbirds запечатлен в фильме Микеланджело Антониони «Фотоувеличение». Аудитория небольшого клуба слушает группу, не шевелясь, словно под гипнозом. Практически никто не танцует. На сцене творится волшебство — рок переходит из категории музыки для танцев в серьезное искусство. Группа играет в фильме свою версию блюза Тайни Брэдшоу «The Train Kept A-Rollin`», а Джефф Бек разбивает гитарный усилитель и свой инструмент. Выброшенную им со сцены гитару уносит с собой главный герой, которого играл Дэвид Хэммингс. Сегодня этот фрагмент фильма выглядит историческим документом, высеченным в камне практически наскальной живописью, оставшейся нам в наследство от «свингующего Лондона».

Джеффа Бека всегда в первую очередь интересовала гитара, и все восемь его Grammy — а номинаций было вдвое больше — получены за инструментальные записи.

Однако в его The Jeff Beck Group, организованной в 1967 году, был вокалист — Род Стюарт. В начале 1970-х, как и большинство товарищей, Джефф Бек играл хард-рок и блюз-рок. Широту своего музыкального кругозора Джефф Бек продемонстрировал на втором сольном диске «Blow By Blow» (1975), который продюсировал «пятый битл» Джордж Мартин. На этом альбоме Джефф Бек играл фанк, джаз и рок, вооружившись среди прочего мелодиями The Beatles и Стиви Уандера.

В конце 1970-х Джефф Бек заиграл джаз, в начале 1980-х — фьюжн. В 2000 году появился экспериментальный диск «You Had It Coming», придуманный вместе с гитаристкой Майкла Джексона Дженнифер Баттен, певицей Иможен Хип и электронщиком Нитином Сауни. В 2003-м Бек выпустил полуэлектронный альбом «Jeff». Экспериментальные гитарные альбомы — не самый продаваемый товар. С середины 1960-х коллеги-гитаристы выражали Беку всяческое почтение, однако серьезного коммерческого успеха как сольный исполнитель Джефф Бек добился лишь в 2010 году с альбомом «Emotion & Commotion», записанным с симфоническим оркестром. Эта его запись показала самый высокий результат в британских чартах с середины 1960-х. На «Emotion & Commotion» впервые за долгое время Джефф Бек применил свой талант к простым и известным мелодиям, включая стандарты «Over The Rainbow» и «I Put A Spell On You», а также к классике Пуччини и Бриттена. В ключевом номере «Emotion & Commotion» — арии «Nessun Dorma» из оперы Джакомо Пуччини «Турандот» — электрогитара заменяет голос тенора.

С этим альбомом Джефф Бек приезжал в Россию. Во время концерта герой вечера без особой суеты продемонстрировал, сколь многим ему обязана современная школа игры на электрогитаре. Джефф Бек играл без медиатора, только пальцами, в крайнем случае используя блюзовый аксессуар под названием «боттлнек», «бутылочное горлышко». От медиаторов Джефф Бек отказался, когда придумал использовать в роке манеру игры, свойственную кантри. В каждой пьесе Джефф Бек демонстрировал несколько приемов игры и несколько звучаний. Он сыграл весь концерт на белой гитаре Fender Stratocaster, сменив ее лишь дважды.

После «Emotion & Commotion» Джефф Бек выпустил всего один сольный альбом — «Loud Hailer» (2016). Однако его имя постоянно фигурировало в музыкальных новостях. В одном только 2022 году Джефф Бек успел поездить с концертами в компании Джонни Деппа с их совместным альбомом «18» и появиться на новом диске Оззи Осборна в заглавной песне «Patient Number 9». За этот альбом ветерана Black Sabbath номинировали на Grammy, и на церемонии вручения наград 5 февраля наверняка отдадут должное его товарищу.

Несмотря на свою страсть к экспериментам, Джефф Бек остался в истории как виртуоз-инструменталист из рок-энциклопедии, создавший современный рок-звук в 1960-е, вместе с Джорджем Харрисоном, Джими Хендриксом, Джимми Пейджем и Эриком Клэптоном. В 2010 году в интервью “Ъ” Джефф Бек назвал своими учителями Джанго Рейнхардта и Леса Пола. А среди множества определений характерного стиля игры самого Джеффа Бека хочется выделить одно — «внутренний свет».

Борис Барабанов