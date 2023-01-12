Сотрудников Starbucks возвращают в офисы

С 30 января сотрудники центрального и региональных офисов корпорации Starbucks должны будут работать из офиса не менее трех дней в неделю. Такое распоряжение сделал исполняющий обязанности генерального директора корпорации Говард Шульц. В обращении к сотрудникам господин Шульц отметил, что пора уже возвращаться в офисы, чтобы «восстановить нашу связь друг с другом и синхронизировать работу отделов» центрального и региональных офисов Starbucks.

Удаленный режим работы для сотрудников Starbucks был введен в период пандемии COVID-19. В сентябре 2022 года руководство призвало их возвращаться в офисы на один-два дня в неделю. Однако, как отмечается в обращении господина Шульца, проверка показала, что не все выполняют это требование. Согласно решению главы корпорации, с 30 января все сотрудники, которые живут на расстоянии короткой поездки от работы, должны будут приезжать в офис по вторникам и средам, а также еще в один из рабочих дней недели, который они должны согласовать со своими отделами. Аналогичное требование предъявляется и тем, кто работает в региональных офисах, но конкретные дни для них не оговорены. В остальные рабочие дни сотрудникам разрешается работать откуда угодно: «из дома, из кофейни Starbucks, из офиса».

В последние месяцы многие крупные компании начали возвращать сотрудников в офисы после почти трех лет преимущественно удаленной работы. В начале этой недели руководство Walt Disney обязало сотрудников находиться в офисе четыре дня в неделю. Ранее аналогичные объявления сделали главы Apple, Uber, Tesla и других компаний.

Алена Миклашевская