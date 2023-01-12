Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти заявили о наличии детского ибупрофена в виде сиропа на фоне сообщений об отсутствии свечей

Запасы ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии (сироп) в России превышает полугодовую потребность, заявил Росздравнадзор. Так ведомство отреагировало на сообщения об отсутствии препарата в форме суппозиториев (свечей). Росздравнадзор в пресс-релизе никак не прокомментировал дефицит именно свечей.

«На рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по «Интерфаксу»). Утверждается, что в 2022 году ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей превысил показатель 2021-го и составил 17,5 млн упаковок.

Врач-педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России кандидат медицинских наук Марина Галицкая обратила внимание, что в аптеках есть препарат ибупрофена в комбинации с парацетамолом в виде растворимых шипучих таблеток. Их можно принимать детям с двух лет. «На рынке представлено большое количество препаратов с этими действующими веществами в разных лекарственных формах, имеющих тот же терапевтический эффект. Недостатка в них не отмечается»,— добавила госпожа Галицкая.

О дефиците в московских аптеках ибупрофена в форме суппозиториев сообщала газета «Ведомости». Журналисты проверили информацию по сайтам крупных аптечных сетей, агрегаторов и служб по поиску препаратов.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...