Власти заявили о наличии детского ибупрофена в виде сиропа на фоне сообщений об отсутствии свечей

Запасы ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии (сироп) в России превышает полугодовую потребность, заявил Росздравнадзор. Так ведомство отреагировало на сообщения об отсутствии препарата в форме суппозиториев (свечей). Росздравнадзор в пресс-релизе никак не прокомментировал дефицит именно свечей.

«На рынке достаточно препаратов ибупрофена в детской дозировке в форме суспензии для приема внутрь»,— говорится в сообщении ведомства (цитата по «Интерфаксу»). Утверждается, что в 2022 году ввод в гражданский оборот таких препаратов разных производителей превысил показатель 2021-го и составил 17,5 млн упаковок.

Врач-педиатр НМИЦ здоровья детей Минздрава России кандидат медицинских наук Марина Галицкая обратила внимание, что в аптеках есть препарат ибупрофена в комбинации с парацетамолом в виде растворимых шипучих таблеток. Их можно принимать детям с двух лет. «На рынке представлено большое количество препаратов с этими действующими веществами в разных лекарственных формах, имеющих тот же терапевтический эффект. Недостатка в них не отмечается»,— добавила госпожа Галицкая.

О дефиците в московских аптеках ибупрофена в форме суппозиториев сообщала газета «Ведомости». Журналисты проверили информацию по сайтам крупных аптечных сетей, агрегаторов и служб по поиску препаратов.

Леонид Уварчев