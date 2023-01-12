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«Ведомости»: из аптек Москвы пропал ибупрофен в форме свечей

Ибупрофен в форме суппозиториев (свечей), который входит в перечень жизненно важных лекарств, пропал из аптек Москвы. Об этом сообщила газета «Ведомости» со ссылкой на данные сайтов крупных аптечных сетей, агрегаторов и служб по поиску препаратов.

Как пишет издание, ибупрофен в форме свечей отсутствует в агрегаторах «Здравсити» и «Еаптеке». Лекарство также нельзя купить в аптеках «Мелодия здоровья», «Аптечная сеть 36,6», «Ригла», «Будь здоров», «Доктор Столетов» и «Аптека Озерки». Согласно поисковику «Аптекамос», эту форму ибопрофена можно найти в одной аптеке в Московской области.

В Минпромторге со ссылкой на данные системы маркировки «Честный знак» сообщили «Ведомостям», что к 8 января в российских аптеках и у дистрибуторов находится 14,9 тыс. упаковок ибупрофена в форме суппозиториев. Представители ведомства и «Честного знака» не смогли уточнить, почему лекарства нет в аптеках. В Минздраве и Росздравнадзоре не ответили на запрос издания.

Ибупрофен в форме суппозиториев входит в перечень жизненно важных лекарств. Он применяется, когда дети не могут принимать препарат в других формах. Ибупрофен как действующее вещество при производстве суппозиториев импортируется в Россию из Китая и Индии, твердый жир для свечей в основном производит немецкая компания Ioi Oleochemical. Ранее российские фармкомпании говорили о нерентабельности его производства.

Олеся Павленко

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