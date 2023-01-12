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обновлено 10:24

Ефрейтора из Башкирии приговорили к пяти годам колонии за неявку на службу во время военных действий

Уфимский гарнизонный суд признал 24-летнего ефрейтора Марселя Кандарова из Чишминского района виновным в уклонении от прохождения военной службы в период ведения боевых действий (ч. 5 ст. 337 УК РФ) его приговорили к пяти годам колонии общего режима. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе суда.

Суд установил, что в ходе военной службы по контракту Кандаров в мае прошлого года не явился к месту службы, поскольку не хотел участвовать в российской военной операции на Украине. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили его в Чишминском районе в сентябре. Марсель Кандаров вину признал.

Согласно ч. 5 ст. 337 УК РФ, самовольное оставление части или неявка на службу продолжительностью свыше одного месяца без уважительной причины в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

Милена Костерева

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