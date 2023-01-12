«Народу нравится»

Президент России Владимир Путин публично раскритиковал главу Минпромторга Дениса Мантурова за не высокие темпы развития отечественного самолетостроения. Министр пообещал ситуацию исправить. В свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал произошедшее рабочим моментом, никаких взысканий вице-премьеру опасаться не стоит. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает публичные выговоры чиновникам своеобразным украшением больших производственных совещаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Владимир Путин проводил большое экономическое совещание. Куратор промышленности Денис Мантуров докладывал по чрезвычайно важному вопросу — строительству собственного российского флота гражданской авиации на смену Boeing и Airbus. Президент остался недоволен тем, как идут дела, что нашло отражение во фразе: «Что вы там, дурака-то валяете?»

Тем более что программа обновления самолетного парка Российской Федерации оценивается в 231 млрд руб. А предприятия не видят перспективы, не уверены в завтрашнем дне, не имеют на руках заказов от государства — слишком все неспешно.

Естественно, тезис главы государства был активно растиражирован государственными и другими СМИ. В свою очередь пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков выступил с разъяснением, что, мол, это был обычный рабочий момент без последствий, а Денису Валентиновичу ничего не грозит, никаких взысканий не будет.

Традиция публичной порки чиновников на всю страну под телекамеры имеет давнюю историю. Много было интересных моментов, перечислять их уже не имеет смысла. Но есть и определенный порядок. Обычно достается экономическому блоку — молодым министрам, естественно, олигархам — здесь, как говорится, сам бог велел, правда, тоже не всем. И, конечно, губернаторам и управленцам рангом ниже. Силовики или так называемые министры-тяжеловесы публичной критике, как правило, не подвергаются.

Денис Мантуров относительно недавно получил повышение до зампреда правительства, так что это можно считать своеобразным боевым крещением, дабы понимал глубину ответственности.

В целом прием этот опробованный и выигрышный — он добавляет жизни в монотонное скучное заседание, где участники долго что-то докладывают, используя бюрократические термины, от которых рядовой гражданин вполне может и уснуть, несмотря на всю остроту проблемы.

Можно было бы, наверное, что-то такое новое придумать, некий креативный ход, как повысить общественный интерес. Хотя зачем, если старые методы вполне себе работают. Кстати говоря, буквально на днях зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в качестве заместителя председателя Военно-промышленной комиссии публично грозил уголовными делами участникам совещания по танкостроению за срыв гособоронзаказа. Так что президент еще вполне мягко выступил, можно сказать, пожурил подчиненного.

Сложно оценить, насколько эффективны уголовные дела и сталинские методы в народном хозяйстве, равно как и публичные наставления и выговоры. Однако для придания живости процессу это вполне годится — народу нравится. Кстати, есть любители искать в этом подводные камни — может быть, это некие силы борются за влияние? Время тревожное. Что ж, можно и на этот счет порассуждать при желании, конечно.

Главное, чтобы результат был. А то ведь дело-то нешуточное: если авиапарк не воссоздать, на чем тогда перемещаться по столь большой стране, не говоря уж и о дальних перелетах за границу. И это не только самолетов касается. По сути, нужно всю экономику перестраивать. И здесь одних публичных порок явно мало. Видно, нужны дополнительные меры для поднятия общего энтузиазма как населения, так и руководящих кадров.

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